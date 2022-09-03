Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Украине

Пресс-служба Кремля сообщила в субботу о телефонном разговоре президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Согласно сообщению, турецкий лидер выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего президента СССР Михаила Горбачева, отметил его значительную роль в новейшей истории России и всего мира.
В ходе разговора была затронута ситуация в Украине. "Реджеп Тайип Эрдоган отметил конструктивную роль России в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Рассмотрен ход реализации заключенной в Стамбуле 22 июля при посредничестве президента Турции "зерновой сделки", - говорится в сообщении.
Кроме того, в контексте договоренностей, достигнутых в ходе переговоров на высшем уровне в Сочи 5 августа, президентами были обсуждены вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества между Россией и Турцией. "Подтвержден настрой на расширение торгово-экономических связей, включая продвижение совместных стратегических проектов в сфере энергетики", - сообщила пресс-служба Кремля.
Баку и Варшава отмечают потенциал для расширения двустороннего сотрудничества
В Баку осудили поездку секретаря Совбеза Армении в Ханкенди, обвинив Ереван в неискренности
Предварительный план по реализации "потолка" цен на нефть из РФ могут обнародовать позднее в сентябре - Минфин США
Азербайджан, Иран и Россия обсудят на следующей неделе в Баку МТК «Север-Юг» и ж/д проект Решт-Астара
Алиев заявил о необходимости скорейшего достижения договоренности о расширении TAP
Техобслуживание турбины СП1 выявило неисправности, газопровод не заработает без их устранения - Газпром
Минюст РФ внес в реестр физлиц-иноагентов музыканта Макаревича, журналистов Гордона, Гордееву - сайт ведомства
В ЕС скоро выдвинут конкретные предложения по мерам в отношении виз для россиян - источник в ЕК
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит свыше 800 тыс. манатов на асфальтирование улиц и площадей города
ИВ Гусара направит свыше 300 тыс. манатов на ремонт городских дорог
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Red Hearts собрал около 200 кг использованных батареек
Prokon заключил новый контракт на техническое обслуживание и ремонтные работы в Турции
Azer Turk Bank запустил новую кампанию по потребительским кредитам
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ