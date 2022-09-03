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Регион 03.09.2022 13:30

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Украине

Пресс-служба Кремля сообщила в субботу о телефонном разговоре президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Согласно сообщению, турецкий лидер выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего президента СССР Михаила Горбачева, отметил его значительную роль в новейшей истории России и всего мира.

В ходе разговора была затронута ситуация в Украине. "Реджеп Тайип Эрдоган отметил конструктивную роль России в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Рассмотрен ход реализации заключенной в Стамбуле 22 июля при посредничестве президента Турции "зерновой сделки", - говорится в сообщении.

Кроме того, в контексте договоренностей, достигнутых в ходе переговоров на высшем уровне в Сочи 5 августа, президентами были обсуждены вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества между Россией и Турцией. "Подтвержден настрой на расширение торгово-экономических связей, включая продвижение совместных стратегических проектов в сфере энергетики", - сообщила пресс-служба Кремля.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ВЛАДИМИР ПУТИН, РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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