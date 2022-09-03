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СНГ 03.09.2022 13:46

Оружейный магазин загорелся на севере Казахстана

В Костанае (административный центр Костанайской области на севере Казахстана) произошел пожар в оружейном магазине, тушение осложняет детонация боеприпасов, сообщили в МЧС Казахстана.

"3 сентября в 11:20 на проспекте Назарбаева произошло возгорание отдельно стоящего одноэтажного здания магазина "Оружейная палата" с переходом огня на кровлю ближайшего здания... на площади более 2000 кв. м.", - говорится в сообщении, распространенном в субботу МЧС.

"В настоящее время происходит детонация боеприпасов. Место полностью оцеплено и проводится разведка", - следует из сообщения.

Огонь распространился на восемь частных жилых домов, повреждены припаркованные рядом с домом два легковых автомобиля.

"Со слов хозяина оружейного магазина, в подвале находятся два человека, личный состав не может проникнуть в магазин из-за детонации боеприпасов. Локализации и ликвидации нет. Причина пожара устанавливается", - говорится в пресс-релизе.

В тушении пожара задействованы 40 человек личного состава и 12 единиц техники.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ОРУЖИЕ, МАГАЗИН, ПОЖАР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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