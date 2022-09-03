Азербайджан никогда не ставил целью конкурировать с РФ на газовом рынке Европы - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку никогда не ставил целью конкурировать с российским газом на европейском рынке.

«Хочу отметить один важный момент, мы ни раньше, ни сейчас не ставили целью конкурировать с российским газом на рынке Европы. У нас есть своя ниша. Мы заключили договора на поставки газа трем странам Европы, т.е. Италии, Греции и Болгарии. В других странах Европы тоже есть потребность (в азербайджанском газе - ИФ) и мы сейчас оцениваем эту потребность», - сказал Алиев в интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", президент подчеркнул, что есть ряд проектов, в рамках которых азербайджанский газ может поступать в Европу. В частности Ионическо-Адриатический газопровод, который протянется до балканских стран, ряд интерконнекторов.

Алиев подчеркнул, что в 2022 году экспорт газа из Азербайджана составит 22-23 млрд кубометров.

«Наши подтвержденные запасы составляют 2,6 трлн кубометров. Потенциально мы можем поставлять в Европу более 20 млрд кубометров. Но нужно понимать, что Европа не единственный для нас рынок. Мы сегодня в Турцию и Италию поставляем одинаковые объемы - 10 млрд кубометров и спрос на рынке Турции растет. Кроме этого, мы поставляем газ Грузии, пусть это и не такой уж и большой рынок», - отметил он.

По его словам, нужны значительные инвестиции для увеличения добычи и расширения экспортной инфраструктуры: расширения газопровода TAP с 10 млрд до 20 млрд кубометров, газопровода TANAP - с 16 млрд до 32 млрд кубометров. «Для этого нам не придется строить новый газопровод, нужно будет ввести в строй компрессорные станции. А для этого необходимы инвестиции», - добавил президент Азербайджана.

А.Азизов