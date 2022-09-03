Армянские вооруженные формирования 19 раз за сутки обстреляли позиции азербайджанской армии - Минобороны

Министерство обороны Азербайджана в субботу сообщило, что армянские вооруженные формирования за прошедшие сутки 19 раз подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии.
«За минувшие сутки армянские вооруженные формирования 19 раз подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии», - говорится в сообщении военного ведомства.
В нем отмечается, что 16 случаев произошли в результате периодических обстрелов из разнокалиберного стрелкового оружия позиций азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского и Лачинского районов с позиций в направлении Басаркечарского района и района Гаракилься на азербайджано-армянской государственной границе.
Оставшиеся 3 случая связаны с обстрелом позиций азербайджанской армии членами армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, говорится в сообщении.
В Минобороны сообщили, что потерь среди личного состава и техники азербайджанской армии нет, добавив, что «во всех случаях подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры».
Р.Керимов
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