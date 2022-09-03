ТК «Восток-Запад» и «Север-Юг» повышают геополитическую значимость Азербайджана - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о важности для страны международных транспортных коридоров «Север-Юг» и «Восток-Запад», так как они повышают геополитическую значимость Азербайджана.
«Мы находимся на пути маршрутов двух коридоров - «Север-Юг» и «Восток-Запад». Безусловно, это повышает геополитическую значимость Азербайджана и позволяет создавать новые рабочие места. Мы считаем, что транспортный коридор «Север-Юг» будет иметь такое же значение, как и коридор Восток-Запад. Для нас они одинаково важны. Потому что оба коридора проходят через нашу территорию», - сказал Алиев в интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore.
По его словам, коридор «Север-Юг» важен, например, для российских компаний, потому что сегодня они не могут перевозить товары в Европу из-за санкций. «То есть маршрут, проходящий через Азербайджан в Иран и побережье Персидского залива, является наиболее привлекательным для российских компаний. То же самое можно сказать и о маршруте из Персидского залива через Азербайджан в Россию», - отметил он.
Президент подчеркнул, что российско-украинская война стала сигналом для компаний на восточном берегу Каспийского моря о том, что необходимо более внимательно присмотреться к этому маршруту («Восток-Запад» - ИФ). «Мы предлагаем хорошие цены и обеспечиваем всю необходимую логистическую поддержку. То есть как страна, не имеющая выхода к морю, Азербайджан сегодня становится региональным транспортным центром - не только с востока на юг и обратно, но и с севера на юг», - сказал он.
Алиев добавил, что в настоящее время Азербайджан имеет крупнейший торговый порт на Каспийском море. «Сегодня он работает на полную мощность и нам нужно его сейчас расширять. Он должен иметь возможность принимать 25 млн тонн грузов и 1 млн контейнеров. Мы построили судоверфь в Баку. Мы можем строить все типы судов, перевозящих нефть и другие грузы с восточного побережья Каспийского моря. Мы построили железные и автомобильные дороги. Экспорт из Китая и стран Центральной Азии через Азербайджан увеличивается, рост составляет на уровне 20%», - отметил президент.
А.Азизов
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