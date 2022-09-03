Решение о строительстве Транскаспийского газопровода должен принимать Туркменистан, Азербайджан поддержит проект в качестве транзитной страны - Алиев

Азербайджан поддержит реализацию Транскаспийского газопровода, если власти Туркменистана примут решение о его строительстве, но Баку не будет инициатором этого проекта, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Что касается проекта строительства Транскаспийского газопровода, то он обсуждается долгие годы. Он обсуждается 15 лет, но с практической стороны для его реализации не предпринято никаких шагов», - сказал Алиев в интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore.
По его словам, Транскаспийский газопровод не является проектом Азербайджана. «Этот проект основывается на ресурсах Туркменистана. Поэтому, если правительство Туркменистана примет решение о строительстве этого газопровода , это будет их решение. Если они примут такое решение, то, безусловно, мы их поддержим. Но мы не будем тут инициаторами», - сказал президент.
Глава государства подчеркнул, что Азербайджан в свое время являлся инициатором реализации крупных региональных нефтегазовых проектов: строительства Южного газового коридора, строительства нефтепровода из Баку в турецкий Джейхан.
По его словам, для реализации этих проектов Азербайджан взял на себя ведущую роль: создал команду, провел переговоры с иностранными государствами, потребителями, компаниями. «Азербайджан также выступал в качестве основного инвестора», - добавил он.
«Я хочу сказать, инициаторами таких проектов являются не страны-транзитеры, а владельцы ресурсов. Транзитные страны могут лишь оказать поддержку, обеспечить территорией, принимать решение о транзитных тарифах», - отметил он.
Алиев добавил, что Азербайджан и Туркменистан в настоящее время обсуждают совместную разработку месторождения «Достлуг» на Каспии. «Это не газовое, это в основном, нефтяное месторождение», - сказал президент Азербайджана.
А.Азизов
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