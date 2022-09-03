Азербайджан не сталкивается с давлением России или Ирана - Алиев

Азербайджан не сталкивается с давлением России или Ирана, что объясняется сбалансированной политикой Баку, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Нет, абсолютно нет (о давлении со стороны РФ и Ирана - ИФ). Это объясняется тем, что наши отношения в регионе очень хорошо сбалансированы и имеют свою динамику», - заявил Алиев в интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore, отвечая на вопрос, сталкивался ли Азербайджана с давлением со стороны России в коммерческой и дипломатической сферах в условиях изменения ситуации за последние полгода.

По его словам, у Азербайджана «особая и различная двусторонняя повестка дня сотрудничества с каждой из соседних стран».

«Мы справедливо и искренне общаемся со всеми соседями и никогда не нарушаем данного слова. Если говорим о чем-то, то соседи уверены, что мы сделаем это. Наши слова не расходятся с делом», - подчеркнул Алиев.

Поэтому, продолжил глава азербайджанского государства, «в столь сложной ситуации мы не получали ни от России, ни от Ирана никаких месседжей, связанных с нашей позицией». «Наша позиция предельно проста. Мы всегда поддерживаем территориальную целостность любого государства, и это - фундаментальная позиция», - пояснил он.

Алиев уточнил, что такой подход исходит «из собственной проблемы, так как наша территориальная целостность была нарушена, мы занимаем эту позицию и после восстановления территориальной целостности, потому что территориальная целостность страны не может быть нарушена с применением силы, это - нарушение международного права». «Такая позиция может кому-то нравиться, кому-то нет, но они обязаны учитывать это», - заметил глава азербайджанского государства.

«У нас нет ничего такого, что бы вызывало озабоченность в связи с региональным развитием», - добавил он.

По словам Алиева, подписанная в минувшем году декларация о союзничестве Баку и Анкары - «очень важный фактор для региональной стабильности». «По окончании Второй Карабахской войны, в которой Турция оказала Азербайджану как политическую, так и моральную поддержку, наши отношения еще более упрочились. Так что это - очень важный фактор. Турция и Азербайджан, можно сказать, действуют, как единая команда во многих региональных вопросах. Это тоже должно учитываться всеми», - добавил президент Азербайджана.

Р.Керимов