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Наука и образование 03.09.2022 16:45

Здание Итало-азербайджанского университета в Баку будет построено до конца 2024 года - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что строительство здания Итало-азербайджанского университета будет завершено до конца 2024 года.

«Строится здание университета, расположенное в красивом месте, оно будет готово до конца 2024 года», - заявил Алиев в интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore.

Церемония закладки фундамента Итало-Азербайджанского университета состоялась 2 апреля 2022 года в Баку.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИТАЛИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ, УНИВЕРСИТЕТ


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