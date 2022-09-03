Здание Итало-азербайджанского университета в Баку будет построено до конца 2024 года - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что строительство здания Итало-азербайджанского университета будет завершено до конца 2024 года. «Строится здание университета, расположенное в красивом месте, оно будет готово до конца 2024 года», - заявил Алиев в интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore. Церемония закладки фундамента Итало-Азербайджанского университета состоялась 2 апреля 2022 года в Баку. Р.Керимов

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