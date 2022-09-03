Алиев подписал распоряжение о создании Центра культуры при посольстве Азербайджана в Риме

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о создании Центра культуры при посольстве в столице Италии Риме.
«Постановляю создать Центр культуры в подчинении посольства Азербайджанской Республики в Итальянской Республике», - говорится в документе, опубликованном на сайте главы государства.
В распоряжении президент страны поручил Кабинету министров Азербайджана принять необходимые меры по обеспечению деятельности центра.
Как сообщалось ранее, Алиев в рамках рабочего визита в Италию в четверг, 1 сентября, принял участие в церемонии открытии нового здания посольства Азербайджана в Риме.
Первый и второй этажи здания дипмиссии предназначены для Центра азербайджанской культуры, а третий-пятый этажи - для посольства.
Р.Керимов
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