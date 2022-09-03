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Спорт 03.09.2022 18:16

Алиев принял президента WKF и EKF

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял президента Всемирной (WKF) и Европейской (EKF) федераций каратэ Антонио Эспиноса. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте главы азербайджанского государства.

В нем отмечается, что в ходе беседы было подчеркнуто, что в Азербайджане всем видам спорта, в том числе каратэ, оказывается поддержка на государственном уровне, отмечены успехи азербайджанских каратистов.

На встрече было отмечено значение проводимого в Баку этапа престижной серии Премьер-лиги Карате 1. Подчеркнуто, что «проведение данного турнира еще раз свидетельствует о прекрасной организации нашей страной важных международных спортивных мероприятий».

Алиев поблагодарил Эспиноса за поддержку деятельности Федерации каратэ Азербайджана, говорится в сообщении.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, СПОРТ, КАРАТЭ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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