Алиев принял президента WKF и EKF

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял президента Всемирной (WKF) и Европейской (EKF) федераций каратэ Антонио Эспиноса. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте главы азербайджанского государства.

В нем отмечается, что в ходе беседы было подчеркнуто, что в Азербайджане всем видам спорта, в том числе каратэ, оказывается поддержка на государственном уровне, отмечены успехи азербайджанских каратистов.

На встрече было отмечено значение проводимого в Баку этапа престижной серии Премьер-лиги Карате 1. Подчеркнуто, что «проведение данного турнира еще раз свидетельствует о прекрасной организации нашей страной важных международных спортивных мероприятий».

Алиев поблагодарил Эспиноса за поддержку деятельности Федерации каратэ Азербайджана, говорится в сообщении.

Р.Ахмедов