В России за сутки COVID-19 заболели 51,7 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 51,7 тыс. случаев, что почти на 750 случаев больше, чем днем ранее, скончались 92 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"В РФ выявлено 51 699 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 3 849 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 3,3%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 42 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 37 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрирован 50 952 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 выросло на 747. Показатель заболеваемости за сутки держится на уровне значений середины марта, когда 9 марта было выявлено более 58,7 тыс. заболевших, но тогда распространение болезни сокращалось, сейчас же идет подъем.

Количество госпитализированных за сутки ниже, чем в марте, когда регистрировалось схожее число заболевших.

Смертность от COVID-19 в августе значительно ниже, чем в марте: 9 марта от коронавируса умерли 645 пациентов, в то время как за минувшие сутки скончались 92 человека, накануне сообщалось о 91 умершем.

"Выздоровели за сутки 38 380 человек, или на 3,7% больше в сравнении с 2 сентября", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 19 млн 681 тыс. 381 случай заражения коронавирусной инфекцией, 384 тыс. 624 умерших и 18 млн 710 тыс. 966 выздоровевших.

В России с июля идет подъем заболеваемости COVID-19. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рост происходит на фоне появления новых более заразных подвариантов коронавируса. В свою очередь в ведомстве уточнили, что это связано с увеличением в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность.

При этом, как подчеркивали в Роспотребнадзоре, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно, возвращать коронавирусные ограничения на федеральном уровне необходимости нет.

Между тем 16 августа ведомство сообщило, что из-за роста заболеваемости COVID-19 в регионы направлено письмо с рекомендациями ввести ношение масок в общественных местах и на транспорте. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко вновь призвал граждан пройти вакцинацию.