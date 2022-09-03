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Дальнее зарубежье 03.09.2022 19:10

Около 20 боевых самолетов и вертолетов ВВС Китая задействованы в учениях «Восток-2022»

Порядка 20 китайских летательных аппаратов участвуют в совместных с Россией учениях в рамках СКШУ "Восток-2022", сообщили в Минобороны РФ.

"Винтокрылые машины ВВС НОАК на учении представлены боевыми вертолетами Z-10 и Z-19, также задействованы китайские многоцелевые истребители четвертого поколения J-10", - заявили в Минобороны России.

По данным ведомства, всего к участию в стратегическом командно-штабном учении (СКШУ) "Восток-2022" привлечено около 20 летательных аппаратов ВВС Китая.

Экипажи боевых самолетов и вертолетов ВКС России и ВВС НОАК отрабатывают совместные действия по авиационному прикрытию группировки сил и нанесению ракетно-бомбовых ударов на полигоне "Сергеевский" в Приморском крае, сказали в Минобороны РФ.

"Особенностью участия авиации ВВС НОАК в СКШУ "Восток-2022" стало ее применение с военных аэродромов, находящихся на территории Китайской народной республики, без перебазирования на территорию Российской Федерации, что обусловлено близостью к российско-китайской границе полигонов, задействованных для розыгрышей практических действий войск (сил)", - добавили в министерстве.

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Тэги: РОССИЯ, КИТАЙ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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