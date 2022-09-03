Эрдоган предложил Путину посредничество в решении проблемы Запорожской АЭС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил выступить посредником для решения кризиса с Запорожской АЭС, сообщили в субботу западные СМИ со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

В Анкаре пояснили, что Эрдоган сформулировал эту идею в ходе телефонного разговора с Путиным. "Президент Эрдоган заявил, что Турция способна сыграть роль посредника по вопросу о ЗАЭС, точно так же, как она сделала это в случае с зерновым соглашением", - заявили в канцелярии Эрдогана.