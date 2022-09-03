Асадов обсудил на совещании с главами госорганов ситуацию с лесными пожарами в Азербайджане

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в субботу провел с руководителями госорганов рабочее совещание по борьбе с лесными пожарами, сообщили в Кабинете министров страны.
«Под председательством премьер-министра Азербайджанcкой Республики Али Асадова 3 сентября состоялось рабочее совещание по ситуации с недавними лесными пожарами в регионах Азербайджана», - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что участники совещания обсудили текущую ситуацию в районах, где зафиксированы лесные пожары, их причины, меры борьбы, возникающие трудности, а также предстоящие задачи и деятельность.
По итогам обсуждений госорганам и структурам были даны соответствующие поручения.
Р.Керимов
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