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Происшествия 03.09.2022 19:51

Асадов обсудил на совещании с главами госорганов ситуацию с лесными пожарами в Азербайджане

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в субботу провел с руководителями госорганов рабочее совещание по борьбе с лесными пожарами, сообщили в Кабинете министров страны.

«Под председательством премьер-министра Азербайджанcкой Республики Али Асадова 3 сентября состоялось рабочее совещание по ситуации с недавними лесными пожарами в регионах Азербайджана», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что участники совещания обсудили текущую ситуацию в районах, где зафиксированы лесные пожары, их причины, меры борьбы, возникающие трудности, а также предстоящие задачи и деятельность.

По итогам обсуждений госорганам и структурам были даны соответствующие поручения.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, СОВЕЩАНИЕ, ПОЖАР


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