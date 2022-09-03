В ЕС выразили надежду на соблюдение РФ обязательств по поставкам энергоносителей

Европейский союз ожидает, что Россия будет выполнять контракты на поставку энергоносителей, заявил в субботу член Еврокомиссии Паоло Джентилони, курирующий вопросы экономики.

"Мы рассчитываем, что Россия будет соблюдать существующие контракты", - цитируют европейские СМИ Джентилони, который отвечал на вопрос о будущем газопровода "Северный поток".

При этом Джентилони подчеркнул, что Брюссель готов и к иным вариантам развития событий.