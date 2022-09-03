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ТЭК 03.09.2022 20:00

В ЕС выразили надежду на соблюдение РФ обязательств по поставкам энергоносителей

Европейский союз ожидает, что Россия будет выполнять контракты на поставку энергоносителей, заявил в субботу член Еврокомиссии Паоло Джентилони, курирующий вопросы экономики.

"Мы рассчитываем, что Россия будет соблюдать существующие контракты", - цитируют европейские СМИ Джентилони, который отвечал на вопрос о будущем газопровода "Северный поток".

При этом Джентилони подчеркнул, что Брюссель готов и к иным вариантам развития событий.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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