Боевые корабли РФ и Китая отработали все виды обороны на учениях в Японском море

Отряд из 10 российских и китайских кораблей провел противовоздушные, противолодочные и противоминные учения в центральной части Японского моря в рамках СКШУ "Восток-2022", сообщили в Минобороны РФ.

"Боевые корабли Тихоокеанского флота и ВМС народно-освободительной армии Китая (НОАК), действуя в составе совместного отряда кораблей, отработали организацию всех видов обороны при смене района выполнения задач в центральной части Японского моря", - заявили в Минобороны России.

По данным ведомства, российско-китайский отряд боевых кораблей "выстроился в боевой ордер и осуществил совместное тактическое маневрирование, поэтапно отрабатывая задачи противовоздушной, противолодочной и противоминной обороны".

В частности, действуя под единым управлением, экипажи кораблей отразили атаку с воздуха, провели поиск "вражеских" подлодок и выполнили стрельбы по макетам обнаруженных плавающих мин.

"В составе ордера в совместных практических действиях в море принимают участие более 10 боевых кораблей и судов обеспечения двух стран", - сообщили в Минобороны РФ.

СКШУ "Восток-2022" проходит на семи полигонах ВВО - "Бурдуны", "Горячие Ключи", "Князе-Волконский", "Лагунное", "Сергеевский", "Телемба", "Успеновский", а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей. Всего в учении задействовано свыше 50 тыс. военнослужащих, более 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

СКШУ "Восток-2022" продлится до 7 сентября.