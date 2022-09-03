Боевые корабли РФ и Китая отработали все виды обороны на учениях в Японском море

Отряд из 10 российских и китайских кораблей провел противовоздушные, противолодочные и противоминные учения в центральной части Японского моря в рамках СКШУ "Восток-2022", сообщили в Минобороны РФ.
"Боевые корабли Тихоокеанского флота и ВМС народно-освободительной армии Китая (НОАК), действуя в составе совместного отряда кораблей, отработали организацию всех видов обороны при смене района выполнения задач в центральной части Японского моря", - заявили в Минобороны России.
По данным ведомства, российско-китайский отряд боевых кораблей "выстроился в боевой ордер и осуществил совместное тактическое маневрирование, поэтапно отрабатывая задачи противовоздушной, противолодочной и противоминной обороны".
В частности, действуя под единым управлением, экипажи кораблей отразили атаку с воздуха, провели поиск "вражеских" подлодок и выполнили стрельбы по макетам обнаруженных плавающих мин.
"В составе ордера в совместных практических действиях в море принимают участие более 10 боевых кораблей и судов обеспечения двух стран", - сообщили в Минобороны РФ.
СКШУ "Восток-2022" проходит на семи полигонах ВВО - "Бурдуны", "Горячие Ключи", "Князе-Волконский", "Лагунное", "Сергеевский", "Телемба", "Успеновский", а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей. Всего в учении задействовано свыше 50 тыс. военнослужащих, более 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.
СКШУ "Восток-2022" продлится до 7 сентября.
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