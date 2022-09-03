Один человек погиб в результате пожара в оружейном магазине на севере Казахстана

В результате пожара в оружейном магазине в Костанае (административный центр Костанайской области, на севере Казахстана) погиб один человек, еще один человек госпитализирован, сообщили в департаменте по ЧС региона.
"Из подвала был извлечен труп мужчины, личность которого пока не установлена. Кроме того, в Костанайскую городскую больницу был госпитализирован мужчина 1981 года рождения", - сообщили в ДЧС в субботу.
Локализация пожара объявлена в 14:29 по местному времени.
В настоящее время устанавливается причина возгорания.
Как сообщалось, в субботу в 11:20 часов на проспекте Назарбаева произошло возгорание отдельно стоящего одноэтажного здания магазина "Оружейная палата" с переходом огня на кровлю ближайшего здания СТО и здания столовой на предварительной площади более 2000 кв. м. Тушение пожара осложнялось детонацией боеприпасов, находившихся в оружейном магазине.
Огонь также распространился на 8 частных жилых домов, были повреждены припаркованные рядом с домом два легковых автомобиля.
Азербайджан не сталкивается с давлением России или Ирана - Алиев
Армянские вооруженные формирования 19 раз за сутки обстреляли позиции азербайджанской армии - Минобороны
Путин подтвердил Алиеву настрой Москвы на реализацию договоренностей с Баку и Ереваном
В ЕС выразили надежду на соблюдение РФ обязательств по поставкам энергоносителей
В Siemens выразили готовность устранить неисправности турбин «Северного потока», но ремонт проводить негде
Решение о строительстве Транскаспийского газопровода должен принимать Туркменистан, Азербайджан поддержит проект в качестве транзитной страны - Алиев
В Азербайджане за сутки умерли 9 больных COVID-19
Асадов обсудил на совещании с главами госорганов ситуацию с лесными пожарами в Азербайджане
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит свыше 800 тыс. манатов на асфальтирование улиц и площадей города
ИВ Гусара направит свыше 300 тыс. манатов на ремонт городских дорог
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Red Hearts собрал около 200 кг использованных батареек
Prokon заключил новый контракт на техническое обслуживание и ремонтные работы в Турции
Azer Turk Bank запустил новую кампанию по потребительским кредитам
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ