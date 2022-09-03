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СНГ 03.09.2022 20:40

Один человек погиб в результате пожара в оружейном магазине на севере Казахстана

В результате пожара в оружейном магазине в Костанае (административный центр Костанайской области, на севере Казахстана) погиб один человек, еще один человек госпитализирован, сообщили в департаменте по ЧС региона.

"Из подвала был извлечен труп мужчины, личность которого пока не установлена. Кроме того, в Костанайскую городскую больницу был госпитализирован мужчина 1981 года рождения", - сообщили в ДЧС в субботу.

Локализация пожара объявлена в 14:29 по местному времени.

В настоящее время устанавливается причина возгорания.

Как сообщалось, в субботу в 11:20 часов на проспекте Назарбаева произошло возгорание отдельно стоящего одноэтажного здания магазина "Оружейная палата" с переходом огня на кровлю ближайшего здания СТО и здания столовой на предварительной площади более 2000 кв. м. Тушение пожара осложнялось детонацией боеприпасов, находившихся в оружейном магазине.

Огонь также распространился на 8 частных жилых домов, были повреждены припаркованные рядом с домом два легковых автомобиля.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ОРУЖИЕ, ПОЖАР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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