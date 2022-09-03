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Здравоохранение 03.09.2022 20:59

В Азербайджане за сутки умерли 9 больных COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 612 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 815 тыс. 47, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 437 случаев. Таким образом, суточная заболеваемость COVID-19 в Азербайджане выросла примерно на 40%.

За минувшие сутки умерли девять больных COVID-19 (накануне - восемь человек).

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 822 человека, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 801 тыс. 707 человек (+ 431 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 3 тыс. 518 человек.

За сутки медики провели 4 тыс. 25 тестов на коронавирус против 3 тыс. 191 теста накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 166 тыс. 533 теста на COVID-19.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, COVID-19, СТАТИСТИКА


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