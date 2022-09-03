РФ и Узбекистан завершают строительство агрологистического комплекса

Одним из основных направлений сотрудничества между РФ и Узбекистаном в сфере АПК является реализация совместных агрологистических проектов для организации оптовых поставок плодоовощной и другой продовольственной продукции. В настоящее время на завершающей стадии строительства находится проект современного агрологистического комплекса в Джизакской области Узбекистана, сообщила в субботу пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко по итогам ее встречи с заместителем премьер-министра - министром инвестиций и внешней торговли республики Жамшидом Ходжаевым.

На встрече были обсуждены вопросы развития сотрудничества в области сельского хозяйства между РФ и Узбекистаном, взаимных поставок сельскохозяйственной продукции, сотрудничества в области стандартизации и карантина по линии Россельхознадзора и комитета по карантину растений Узбекистана.

В 2021 году товарооборот продукции АПК между двумя странами вырос почти на 20% и составил $1,1 млрд. Экспорт из РФ увеличился на 17%, до $797 млн, импорт узбекской продукции - на 20%, до $398 млн. За 7 месяцев этого года объем взаимной торговли вырос на 35%, до $780 млн. Экспорт из РФ увеличился на 26%, до $491 млн, импорт - на 48%, до $289 млн.

Абрамченко отметила высокий потенциал для дальнейшего развития взаимной торговли. Она констатировала, что Россия готова наращивать экспорт подсолнечного масла, сахара, кондитерских изделий, пшеницы, а также содействовать в реализации совместных проектов.

"За последние несколько лет сторонами проведена масштабная работа в части реализации положений "дорожной карты" по активизации двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства", - отметила вице-премьер.

На встрече также обсуждены вопросы интеграции информационных систем в области карантина растений Россельхознадзора и комитета по карантину растений Узбекистана.