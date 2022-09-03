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Дальнее зарубежье 03.09.2022 22:20

Граничащие с РФ страны ЕС ведут переговоры об ограничении турпоездок россиян через свою территорию - МВД Эстонии

В ближайшие дни граничащие с Россией страны ЕС сообщат о возможном ограничении туристических поездок россиян в другие страны Евросоюза через свою территорию, сообщил порталу ERR пресс-секретарь МВД Эстонии Вейко Песур (Veiko Pesur).

"Нормативно-правовая база для этого есть. У нас есть два варианта введения ограничения - государственная санкция, которая устанавливается постановлением правительства, или ограничение на пересечение государственной границы, для чего требуется распоряжение правительства. В настоящее время граничащие с РФ страны сотрудничают для достижения совместного решения", - сказал Песур в субботу.

Ожидается, что консенсус будет достигнут в ближайшие дни. "Если страны договорятся об общем подходе, то министр внутренних дел внесет предложение в правительство для принятия решения", - пояснил он.

Эстония и другие страны Балтии, а также Финляндия и Польша хотят ограничить туристические поездки граждан России в Евросоюз в связи с событиями в Украине. Граждане РФ въезжают в шенгенскую визовую зону через соседние страны.

На неформальной встрече министров иностранных дел Европейского союза не было достигнуто единое мнение об ограничении въезда российских туристов в ЕС. В то же время было принято решение приостановить соглашение с Россией об упрощении визового режима, что приграничные государства считают недостаточным и выступают за полный запрет турпоездок в Европу для россиян и белорусов.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ЕС, РОССИЯ, ТУРИЗМ


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