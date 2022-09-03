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СНГ 03.09.2022 22:40

Главы МИД РФ и Ирана сверили графики двусторонних контактов на высоком уровне

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахианом актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, сообщил в субботу сайт МИД России.

"Были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в развитие договоренностей по итогам переговоров между главами внешнеполитических ведомств в Москве 31 августа. Министры сверились по графику предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях", - говорится в сообщении.

Главы МИД условились поддерживать тесную координацию по международной и региональной проблематике.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, МИД, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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