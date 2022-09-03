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Регион 03.09.2022 23:00

Эрдоган призвал Грецию не провоцировать турецких военных

Президент Турции Реджем Тайип Эрдоган предупредил Грецию о серьезных последствиях, если та будет провоцировать турецких военных.

"Если продолжите нынешний курс провокаций, то заплатите высокую цену. Хочу сказать Афинам только одно: не забывайте об Измире", - заявил Эрдоган, слова которого приводит в субботу агентство "Анадолу".

В данном случае, как отмечают СМИ, Эрдоган намекал на события 1919 года, когда Измир заняли греческие военные, а вскоре после этого их из города выбили войска Мустафы Кемаля Ататюрка.

В частности, Эрдоган раскритиковал Грецию за то, что ее ВВС, по утверждению Анкары, летом неоднократно поднимались на перехват турецких военных самолетов. Более того, по версии турецкой стороны, греческие пилоты при этом совершали захват потенциальной цели на своих РЛС.

Такие инциденты происходят на фоне обострения отношений между Грецией и Турцией. Страны много лет спорят по вопросу суверенитета в акватории Эгейского моря.

Турция информировала об этих инцидентах НАТО. Как Анкара, так и Афины входят в этот военный альянс.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ГРЕЦИЯ, РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН


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