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СНГ 03.09.2022 23:59

В Беларуси рассчитывают довести экспорт продовольствия в этом году почти до $8 млрд

В Беларуси экспорт продовольствия в этом году впервые может приблизиться к $8 млрд, сообщил журналистам министр сельского хозяйства Игорь Брыло.

"В прошлом году республика получила $6,7 млрд. По итогам семи месяцев мы идем с опережением - рост 123%. У нас уже имеется $4,4 млрд экспортной выручки. В этом году мы планируем впервые в истории приблизиться к $8 млрд", - сказал министр, которого цитирует агентство БелТА.

Он сообщил об увеличении экспорта в Россию, страны СНГ, Азии, Африки, Океании. "Никаких проблем с экспортом нашей продукции нет", - заверил Брыло.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ПРОДОВОЛЬСТВИЕ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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