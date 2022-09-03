В Беларуси рассчитывают довести экспорт продовольствия в этом году почти до $8 млрд

В Беларуси экспорт продовольствия в этом году впервые может приблизиться к $8 млрд, сообщил журналистам министр сельского хозяйства Игорь Брыло.

"В прошлом году республика получила $6,7 млрд. По итогам семи месяцев мы идем с опережением - рост 123%. У нас уже имеется $4,4 млрд экспортной выручки. В этом году мы планируем впервые в истории приблизиться к $8 млрд", - сказал министр, которого цитирует агентство БелТА.

Он сообщил об увеличении экспорта в Россию, страны СНГ, Азии, Африки, Океании. "Никаких проблем с экспортом нашей продукции нет", - заверил Брыло.