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СНГ 04.09.2022 09:30

Два человека погибли при пожаре в оружейном магазине на севере Казахстана

При пожаре в оружейном магазине в Костанае (административный центр Костанайской области, на севере Казахстана) погибло два человека, сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

"В ходе тушения пожара, произошедшем в оружейном магазине в городе Костанай, в городскую больницу был госпитализирован в тяжелом состоянии директор магазина с 50% ожогами тела. Также под завалами обнаружены тела двух мужчин, личность которых устанавливается", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в ночь на воскресенье.

Ранее сообщалось об одном погибшем в результате пожара.

В субботу в 11:20 на проспекте Назарбаева в Костанае произошло возгорание отдельно стоящего одноэтажного здания магазина "Оружейная палата" с переходом огня на кровлю ближайшего здания СТО, магазин автозапчастей и столовую.

Огонь также распространился на восемь частных жилых домов и припаркованные рядом легковые автомобили.

Как уточнили в МЧС, в результате сгорели три двухэтажных коттеджа и сарай, повреждены шесть автомобилей. "Общая площадь пожара составила 2500 кв.м.", - отметили в ведомстве.

Пожар был ликвидирован в 18:42.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПОЖАР, ОРУЖИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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