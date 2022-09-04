Тайбэй разместил противодронные пушки на прибрежных островах

В Тайбэе в пятницу заявили о размещении противодронных орудий на прибрежных островах Кинмэнь и Мацу после нескольких инцидентов с беспилотными летательными аппаратами Пекина. Об этом сообщает газета Taiwan News.

Беспилотники, по виду гражданcкие, были замечены над удерживаемыми Тайбэем островами недалеко от побережья китайской провинции Фуцзянь в течение нескольких дней. Один из них был сбит над морем в районе Кинмэнь в четверг 1 сентября после того, как он не реагировал на предупреждения военных Тайбэя.

Кроме того, в пятницу солдаты, дислоцированные на острове Лию в округе Кинмэнь, в 10 километрах от побережья, несколько раз выпустили сигнальные ракеты, чтобы отогнать беспилотники Пекина.

Военные заявили, что выступают за гибкий ответ, добавив, что они оснастили солдат на островах специальным оружием. Пушки не являются огнестрельным оружием, но глушат частоту, используемую пультом для связи с дроном, в результате чего летательный аппарат выходит из-под контроля и разбивается.