Количество случаев COVID-19 в мире превысило 604 млн - университет Хопкинса

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 604 млн 20 тыс. 824, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 494 тыс. 352 человека.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.
Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:
США - 94 млн 742 тыс. 293 и 1 млн 47 тыс. 497.
Индия - 44 млн 456 тыс. 535 и 527 тыс. 991.
Франция - 34 млн 780 тыс. 903 и 155 тыс. 229.
Бразилия - 34 млн 456 тыс. 145 и 684 тыс. 262.
Германия - 32 млн 247 тыс. 828 и 147 тыс. 762.
Великобритания - 23 млн 738 тыс. 76 и 206 тыс. 318.
Италия - 21 млн 925 тыс. 73 и 175 тыс. 802.
Южная Корея - 23 млн 569 тыс. 192 и 27 тыс. 93.
По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро воскресенья составил 834,3. В Индии на 1 млн жителей скончались 375 человек, Бразилии - 3 тыс. 171, Франции - 2 тыс. 351, Германии - 1 тыс. 751, Великобритании - 2 тыс. 742, Италии - 2 тыс. 917, Южной Корее - 527. Сведения по США отсутствуют.
Также в мире за время пандемии сделали 12 млрд 149 млн 706 тыс. 44 инъекций вакцин против COVID-19.
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