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СНГ 04.09.2022 11:30

Число жертв пожара в оружейном магазине в казахстанском Костанае увеличилось до четырех человек

Генпрокуратура Казахстана сообщила о четырех погибших при пожаре в оружейном магазине в Костанае (адмцентр Костанайской области).

"3 сентября в городе Костанай произошло возгорание охотничьего магазина "Оружейная палата". Пострадало семь работников магазина, из них четверо погибли, трое получили ожоги и госпитализированы", - говорится в распространенной в воскресенье информации Генпрокуратуры.

Ранее приводились данные о двух погибших в результате этого пожара.

Как сообщалось, в субботу днем на проспекте Назарбаева в Костанае произошло возгорание отдельно стоящего одноэтажного здания магазина "Оружейная палата" с переходом огня на кровлю ближайшего здания СТО, магазин автозапчастей и столовую.

Огонь также распространился на частные жилые дома и припаркованные рядом легковые автомобили, в результате сгорели три двухэтажных коттеджа и сарай, повреждены шесть автомобилей. Общая площадь пожара составила 2500 кв.м. Возгорание было ликвидировано к вечеру субботы.

По данному факту начато досудебное расследование.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПОЖАР, ОРУЖИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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