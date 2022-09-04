В Лихтенштейне произошло землетрясение, когда депутаты обсуждали страхование от землетрясений

Два землетрясения обрушились на Лихтенштейн в тот момент, когда законодатели княжества обсуждали плюсы и минусы страхования от землетрясений, сообщило в субботу Associated Press.
Депутат Беттина Петцольд-Маер только говорила, что вероятность того, что все граждане Лихтенштейна пострадают от землетрясения, довольно высока, когда произошел первый подземный толчок.
Петцольд-Маер рассмеялась и продолжила, пока не произошло второе землетрясение, заметно сотрясшее комнату.
"Это уже чересчур, никогда не знаешь, будут ли повторные толчки", - сказал спикер Альберт Фрик, объявляя 15-минутный перерыв.
Записи Немецкого исследовательского центра наук о земле показали, что в альпийском княжестве действительно произошло землетрясение магнитудой 4.
Полиция Лихтенштейна заявила, что сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.
Население Лихтенштейна составляет чуть менее 39 000 человек, а площадь его поверхности - 160 кв км.
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