Cобака обнаружила 13 кг кокаина, спрятанного в инвалидном кресле в аэропорту Милана

Полицейская собака помогла пограничной полиции в аэропорту Милана найти более чем 13 кг кокаина, упакованного в кожаную обивку инвалидной электроколяски, владелец которой немедленно встал и был арестован, сообщило в субботу Associated Press со ссылкой на официальные итальянские источники.
Специализированное кинологическое подразделение было развернуто в аэропорту для проверки пассажиров. пребывающих с рейса из Доминиканской Республики, поскольку ранее этим маршрутом пользовались наркокурьеры, говорится в заявлении властей.
Когда собака привлекла внимание полицейских к путешественнику, они сначала проверила его багаж, но осмотр ничего не дал, и тогда кинологи разрезали обивку инвалидного кресла и обнаружили кокаин.
Когда наркотик был найден, владелец кресла - испанец, который ранее просил персонал аэропорта помочь ему с управлением коляской, встал, пошел без посторонней помощи, после чего был взят под стражу.
Пассажир был доставлен в местную тюрьму, после чего власти приняли решение держать его в заключении до расследования дела.
Полиция заявила, что в 11 пакетах кокаина общим весом 13,35 килограмма могло содержаться до 27 000 индивидуальных доз наркотика, а рыночная стоимость составляла около 1,4 миллиона евро.
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