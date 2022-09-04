Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

01.09 $/bbl +/- WTI 86.61 -2.94 Brent 92.36 -3.28

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 04.09.2022 17:00

Cобака обнаружила 13 кг кокаина, спрятанного в инвалидном кресле в аэропорту Милана

Полицейская собака помогла пограничной полиции в аэропорту Милана найти более чем 13 кг кокаина, упакованного в кожаную обивку инвалидной электроколяски, владелец которой немедленно встал и был арестован, сообщило в субботу Associated Press со ссылкой на официальные итальянские источники.

Специализированное кинологическое подразделение было развернуто в аэропорту для проверки пассажиров. пребывающих с рейса из Доминиканской Республики, поскольку ранее этим маршрутом пользовались наркокурьеры, говорится в заявлении властей.

Когда собака привлекла внимание полицейских к путешественнику, они сначала проверила его багаж, но осмотр ничего не дал, и тогда кинологи разрезали обивку инвалидного кресла и обнаружили кокаин.

Когда наркотик был найден, владелец кресла - испанец, который ранее просил персонал аэропорта помочь ему с управлением коляской, встал, пошел без посторонней помощи, после чего был взят под стражу.

Пассажир был доставлен в местную тюрьму, после чего власти приняли решение держать его в заключении до расследования дела.

Полиция заявила, что в 11 пакетах кокаина общим весом 13,35 килограмма могло содержаться до 27 000 индивидуальных доз наркотика, а рыночная стоимость составляла около 1,4 миллиона евро.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИТАЛИЯ, НАРКОТИКИ


Похожие новости


В Италии полиция изъяла свыше 10 тонн марихуаны В Италии изъяты почти 200 кг кокаина из Бразилии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az