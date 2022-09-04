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Оборона 04.09.2022 12:32

Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций со стороны ВС Армении на границе

Министерство обороны Азербайджана в воскресенье сообщило об обстреле своих позиций со стороны вооруженных сил Армении в районе азербайджано-армянской границы.

«Начиная с полудня 3 сентября и до утра 4 сентября, подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении Басаркечарского, Герусского районов и района Гаракилься периодически подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении Кельбаджарского и Лачинского районов (на границе Азербайджана с Арменией - ИФ-Аз)», - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны отметили, что потерь среди личного состава и техники азербайджанской армии нет, «подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры».

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛ, МИНОБОРОНЫ


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