Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций со стороны ВС Армении на границе

Министерство обороны Азербайджана в воскресенье сообщило об обстреле своих позиций со стороны вооруженных сил Армении в районе азербайджано-армянской границы.

«Начиная с полудня 3 сентября и до утра 4 сентября, подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении Басаркечарского, Герусского районов и района Гаракилься периодически подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении Кельбаджарского и Лачинского районов (на границе Азербайджана с Арменией - ИФ-Аз)», - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны отметили, что потерь среди личного состава и техники азербайджанской армии нет, «подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры».

Р.Керимов