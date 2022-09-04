В России за сутки COVID-19 заболели 48 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 48 тыс. случаев, что почти на 3,5 тыс. случаев меньше, чем днем ранее, скончались 87 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
"В РФ выявлено 48 042 новых случая COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 2 239 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 41,8%", - сообщили в оперштабе.
Увеличение количества госпитализаций отмечено в восьми субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 74 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в трёх субъектах, уточнили в оперштабе.
По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрирован 51 699 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 3 тыс. 657. Показатель заболеваемости за сутки держится на уровне значений середины марта, когда 12 марта было выявлено более 48,1 тыс. заболевших, но тогда распространение болезни сокращалось, сейчас же идет подъем.
Количество госпитализированных за сутки ниже, чем в марте, когда регистрировалось схожее число заболевших.
Смертность от COVID-19 в августе значительно ниже, чем в марте: 12 марта от коронавируса умерли 630 пациентов, в то время как за минувшие сутки скончались 87 человек, накануне сообщалось о 92 умерших.
"Выздоровели за сутки 35 732 человека, или на 6,9% меньше в сравнении с 3 сентября", - говорится в сообщении.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 19 млн 729 тыс. 423 случая заражения коронавирусной инфекцией, 384 тыс. 711 умерших и 18 млн 746 тыс. 698 выздоровевших.
В России с июля идет подъем заболеваемости COVID-19. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рост происходит на фоне появления новых более заразных подвариантов коронавируса. В свою очередь в ведомстве уточнили, что это связано с увеличением в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность.
При этом, как подчеркивали в Роспотребнадзоре, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно, возвращать коронавирусные ограничения на федеральном уровне необходимости нет.
Между тем 16 августа ведомство сообщило, что из-за роста заболеваемости COVID-19 в регионы направлено письмо с рекомендациями ввести ношение масок в общественных местах и на транспорте. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко вновь призвал граждан пройти вакцинацию.
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