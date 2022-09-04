Глава Минфина Франции призвал ЕС ввести «потолок» цен на российскую нефть

Страны G7 нуждаются в единогласной поддержке со стороны ЕС при реализации инициативы ввода "потолка" цен на российскую нефть, заявил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр.
"Лидеры G7 согласились ввести лимит цен на нефть, но без поддержки стран-членов ЕС - предельно ясно, что это будет трудная задача, она займет время", - заявил в субботу Ле Мэр в интервью на форуме "Амброзетти" в Черноббьо (Италия), передает Bloomberg.
"Нам нужно объяснить всем 27 странам ЕС, что, если мы хотим быть последовательными в санкционной политике, мы нуждаемся в лимите нефтяных цен", - сказал министр.
По его словам, государствам G7 необходима широкая поддержка среди прочих стран, чтобы идея с "потолком" нефтяных цен не выглядела как "западная инициатива против России".
Кроме того, он заявил о том, что ЕС надо подготовиться к полной остановке поставок газа из РФ.
Ранее Ле Мэр также выступил в поддержку призыва главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен ограничить цены на российский газ, поставляемый в государства ЕС.
Страны G7 подтвердили в пятницу стремление отказаться от использования российской нефти на своих рынках, но не намерены создавать преграды покупке другими странами такой нефти по ценам, не превышающим "потолок".
Позднее член ЕК по экономике Паоло Джентилони заявил, что ЕК будет убеждать страны ЕС ввести "потолок" цен на российскую нефть.
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