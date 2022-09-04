Правительство РФ создаст перечень стран, чьи граждане будут получать визу в России на полгода

Правительство РФ разработало и одобрило для внесения в Госдуму законопроект о своих полномочиях определять перечень иностранных государств, гражданам которых может быть оформлена обыкновенная туристическая виза на срок до шести месяцев на основании подтверждения о бронировании гостиницы.

Соответствующее сообщение размещено на сайте кабмина в воскресенье.

Изменения предлагается внести в статьи 25 и 256 закона "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ".

В Европейской комиссии (ЕК) в настоящее время идет работа по итогам неформального Совета ЕС по иностранным делам относительно дальнейшего порядка выдачи виз в Евросоюз российским гражданам, скоро будут представлены соответствующие предложения, сообщил ранее "Интерфаксу" источник в ЕК.

"На неформальном совещании 31 августа (в Праге), министры иностранных дел (стран ЕС) договорились о совместном и скоординированном порядке в том, что касается выдачи виз российским гражданам", - сообщил собеседник агентства.