Правительство РФ создаст перечень стран, чьи граждане будут получать визу в России на полгода

Правительство РФ разработало и одобрило для внесения в Госдуму законопроект о своих полномочиях определять перечень иностранных государств, гражданам которых может быть оформлена обыкновенная туристическая виза на срок до шести месяцев на основании подтверждения о бронировании гостиницы.
Соответствующее сообщение размещено на сайте кабмина в воскресенье.
Изменения предлагается внести в статьи 25 и 256 закона "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ".
В Европейской комиссии (ЕК) в настоящее время идет работа по итогам неформального Совета ЕС по иностранным делам относительно дальнейшего порядка выдачи виз в Евросоюз российским гражданам, скоро будут представлены соответствующие предложения, сообщил ранее "Интерфаксу" источник в ЕК.
"На неформальном совещании 31 августа (в Праге), министры иностранных дел (стран ЕС) договорились о совместном и скоординированном порядке в том, что касается выдачи виз российским гражданам", - сообщил собеседник агентства.
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