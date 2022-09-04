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Дальнее зарубежье 04.09.2022 15:30

ФРГ переживает тяжелые времена, но сможет выдержать зиму - Шольц

Власти Германии подготовили энергетическую отрасль страны к предстоящей зиме, заявил в воскресенье канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Мы сможем выдержать эту зиму", - приводят его слова местные СМИ.

По его словам, страна "переживает тяжелые времена", однако правительство приняло "своевременные решения" с целью избежать перебоев со снабжением энергией в этом году, в частности вновь запустив угольные электростанции и закачав газ в хранилища.

При этом Шольц объявил о пакете помощи - уже третьем на фоне нынешних экономических трудностей - размером в 65 млрд евро с целью поддержать население на фоне роста инфляции и повышения расходов на энергию. План предусматривает, в том числе, обеспечение населения дешевыми билетами на транспорт и налоговые льготы для компаний, потребляющих значительное количество энергии.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ЭНЕРГЕТИКА, ОЛАФ ШОЛЬЦ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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