Пять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом на юге Азербайджана

Пять человек погибли и 10 пострадали в ДТП с участием туристического автобуса на юге Азербайджана, пишут в воскресенье азербайджанские СМИ.

Отмечается, что трагический инцидент произошел на участке автодороги Лянкяран-Лерик, проходящем по территории села Гюнешли.

Согласно СМИ, на момент аварии в автобусе находились 50 человек. Пострадавших доставляют в больницу региона.

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