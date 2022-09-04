Число жертв ДТП с автобусом на юге Азербайджана выросло до восьми

Число жертв ДТП с туристическим автобусом на юге Азербайджана выросло до восьми, пишут азербайджанские СМИ. Ранее сообщалось о пяти погибших и 10 пострадавших в результате ДТП на участке автодороги Лянкяран-Лерик, проходящем по территории села Гюнешли. Согласно СМИ, на момент аварии в автобусе находились 50 человек. Пострадавших доставляют в больницу региона. Отдел новостей

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