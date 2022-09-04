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Внешняя политика 04.09.2022 17:39

Азербайджан пригласят на неформальный саммит ЕС в Праге - СМИ

Азербайджан будет приглашен на неформальный саммит Европейского союза (ЕС) в Праге в октябре текущего года, пишет британская The Guardian.

Предполагается, что на встрече в Праге 6 октября лидеры ЕС рассмотрят идею Европейского политического сообщества.

Согласно изданию, на встречу, помимо Азербайджана, будут приглашены также Украина, Молдова, Грузия, Армения и другие страны.

Под вопросом остается участие в саммите Турции, против чего, как отмечается, выступают Греция и Кипр.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, ВСТРЕЧА


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