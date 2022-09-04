Азербайджан пригласят на неформальный саммит ЕС в Праге - СМИ

Азербайджан будет приглашен на неформальный саммит Европейского союза (ЕС) в Праге в октябре текущего года, пишет британская The Guardian.

Предполагается, что на встрече в Праге 6 октября лидеры ЕС рассмотрят идею Европейского политического сообщества.

Согласно изданию, на встречу, помимо Азербайджана, будут приглашены также Украина, Молдова, Грузия, Армения и другие страны.

Под вопросом остается участие в саммите Турции, против чего, как отмечается, выступают Греция и Кипр.

Р.Керимов