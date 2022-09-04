В Азербайджане втрое снизилась суточная смертность от COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 476 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 815 тыс. 523, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Днем ранее зарегистрировано 612 случаев.
За минувшие сутки умерли трое больных COVID-19 (накануне - девять человек). Таким образом, втрое снизилась суточная смертность от COVID-19.
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 825 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 802 тыс. 256 человек (+ 549 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 3 тыс. 442 человека.
За сутки медики провели 3 тыс. 503 теста на коронавирус против 4 тыс. 25 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 170 тыс. 36 тестов на COVID-19.
Р.Керимов
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