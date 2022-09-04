В Израиле заявили о продолжении давления на США для предотвращения возврата к СВПД

Израиль будет и дальше предпринимать действия, чтобы разубедить США возвращаться к соблюдению соглашения по иранской ядерной программе - Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), заявил в воскресенье на заседании кабмина израильский премьер-министр Яир Лапид.
"Мы ведем интенсивную кампанию, направленную против подписания опасной ядерной сделки Ираном и мировыми державами", - приводит его слова The Jerusalem Post.
"Мы с прошлого года проводим верную политику: продолжать давление, не вызывая разногласий, предоставлять достоверную разведывательную информацию (...), не разрушая особые отношения с США", - продолжил Лапид.
Премьер пояснил, что в 2015 году, когда ряд стран заключал СВПД, тогдашний премьер Биньямин Нетаньяху демонстрировал слишком жесткий подход по отношению к США, в результате чего американские власти перестали прислушиваться к мнению израильской стороны и подписали СВПД.
Лапид отметил, что теперь США приняли к сведению позицию Израиля. Кроме того, Израиль передал ряд требований другим партнерам, а тем в свою очередь следует довести данные условия до сведения Ирана, добавил он.
The Jerusalem Post напоминает, что в понедельник, 5 сентября, директор израильской разведслужбы "Моссад" Давид Барнеа должен отправиться в Вашингтон для обсуждения с конгрессменами угрозы со стороны Ирана и СВПД.
США при президенте Дональде Трампе в 2018 году в одностороннем порядке вышли из СВПД и возобновили действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний президент США Джо Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.
Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.
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