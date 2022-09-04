Премьер Украины сообщил о решении Берлина выделить Киеву 200 млн евро на программы поддержки внутренне перемещенных лиц

Власти Германии в воскресенье объявили о выделении Украине 200 млн евро на программы поддержки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В своем телеграм-канале он отметил, что во время встречи в Берлине с федеральным министром экономического сотрудничества и развития Свеньей Шульце предложил часть этой помощи направить также на гранты ВПЛ для начала собственного дела, в частности в рамках правительственной программы "еРабота".

"Наша команда готова проработать этот вопрос с немецкой стороной", - подчеркнул Шмыгаль.

Он отметил, что в ходе встречи также обсуждалась реализация Плана восстановления Украины. "Федеральный министр отметила, что видит перспективу восстановления путем использования потенциала громад. Германия сыграла очень важную роль в успешной реформе децентрализации. Большинство председателей громад положительно проявили себя в начале российского вторжения, остались с людьми и поддерживали их. Поэтому правительство и президент Украины убеждены, что реформа должна продолжаться, а громады должны становиться сильнее", - подчеркнул глава правительства.

В свою очередь министр Шульце заявила, что Германия "будет стоять рядом с Украиной столько, сколько украинское государство в этом будет нуждаться".