Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии выделение следующего транша макрофинансовой помощи ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, в ходе которого стороны обсудили выделение Украине следующего транша макрофинансовой помощи Евросоюза (ЕС).

"Провел телефонный разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Обсудили скорейшее выделение следующего транша макрофинансовой помощи ЕС", - написал он в твиттере в воскресенье.

Зеленский добавил, что в ходе разговора с президентом ЕК отметил необходимость подготовки восьмого пакета санкций, в который, по его мнению, необходимо включить запрет на выдачу виз гражданам РФ.

"Скоординировали с президентом Еврокомиссии шаги по ограничению получения Россией сверхдоходов от продажи нефти и газа. Рассмотрели возможности осуществления Еврокомиссией быстрой оценки, как только Украина выполнит семь ее рекомендаций", - подытожил Зеленский.