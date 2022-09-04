В МВД назвали предварительную причину ДТП на юге Азербайджана, унесшего жизнь восьми человек

Причиной ДТП на юге Азербайджана, унесшего жизни восьми человек, по предварительным данным, стала потеря водителем управления транспортным средством, сообщили в воскресенье в министерстве внутренних дел (МВД) страны.
«По предварительным данным, водитель потерял управление транспортным средством, в результате микроавтобус с жителями Лянкярана (речь идет о юге Азербайджана - ИФ-Аз) врезался в бетонные ограждения на обочине дороги. Восемь человек погибли», - заявили СМИ в ведомстве.
Там уточнили, что трагический инцидент произошел на 45-м километре автодороги Лерик-Лянкяран, в селе Гюнешли Лерикского района.
В свою очередь в «объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями» (ТАБИБ) отметили, что восемь пострадавших в ДТП были доставлены в две центральные районные больницы (ЦРБ) - трое в Лерикскую, пятеро - в Лянкяранскую.
Ранее СМИ сообщали о восьми погибших и 10 пострадавших в результате ДТП с туристическим автобусом на участке автодороги Лянкяран-Лерик, проходящем по территории села Гюнешли. Отмечалось, что на момент аварии в автобусе находились 50 человек.
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