Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле в воскресенье своих позиций со стороны ВС Армении на границе

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле в воскресенье своих позиций со стороны вооруженных сил Армении в районе азербайджано-армянской границы.
«Вечером 4 сентября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Юхары Шорджа и Заркенд Басаркечарского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Зейлик и Юхары Айрым Кельбаджарского района (на границе Азербайджана с Арменией - ИФ-Аз)», - говорится в сообщении военного ведомства.
В Минобороны отметили, что подразделения азербайджанской армии приняли «адекватные ответные меры».
Р.Керимов
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