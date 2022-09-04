Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле в воскресенье своих позиций со стороны ВС Армении на границе

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле в воскресенье своих позиций со стороны вооруженных сил Армении в районе азербайджано-армянской границы. «Вечером 4 сентября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Юхары Шорджа и Заркенд Басаркечарского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Зейлик и Юхары Айрым Кельбаджарского района (на границе Азербайджана с Арменией - ИФ-Аз)», - говорится в сообщении военного ведомства. В Минобороны отметили, что подразделения азербайджанской армии приняли «адекватные ответные меры». Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».