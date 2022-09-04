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Спорт 04.09.2022 20:35

Ферстаппен выиграл Гран-при Нидерландов «Формулы-1»

Гонщик команды Red Bull Макс Ферстаппен финишировал первым в гонке Гран-при Нидерландов - 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1".

Второе место занял пилот Mercedes Джордж Расселл (+4,071 секунды отставания). Третьим финишировал Шарль Леклер из Ferrari (+10,929).

Быстрейший круг в гонке также проехал Ферстаппен.

До финиша не добрались два пилота - Юки Цунода (Alpha Tauri) и Валттери Боттас (Alfa Romeo) сошли из-за механических проблем с машиной на 46-м и 67-м кругах соответственно.

Ферстаппен упрочил лидерство в общем зачете чемпионата (310 очков). Леклер догнал Серхио Переса из Red Bull, они делят вторую и третью позицию, набрав по 201 баллу.

В Кубке Конструкторов лидирует Red Bull (511). На второй позиции - Ferrari (376). На третьей строчке идет Mercedes (346).

Следующим этапом чемпионата станет Гран-при Италии, которое пройдет 9-11 сентября.

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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, АВТОСПОРТ, ФОРМУЛА-1

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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