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Происшествия 04.09.2022 21:45

Врачи оценили состояние семерых пострадавших в ДТП на юге Азербайджана как тяжелое

В реанимационном отделении Лянкяранской центральной районной больницы (ЦРБ) находятся восемь пострадавших в ДТП на юге Азербайджана, состояние семерых из них оценивается как тяжелое. Об этом в воскресенье сообщили в «объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями» (ТАБИБ).

«В настоящее время в реанимационном отделении больницы находятся восемь человек - семь женщин и один мужчина. Состояние семерых пострадавших (все - женщины) оценивается как тяжелое, мужчины - как среднетяжелое», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что сначала пострадавшие в ДТП были доставлены в две ЦРБ, трое - в Лерикскую, пятеро - в Лянкяранскую. Однако позже находившихся в Лерикской ЦРБ троих пострадавших перевели в Лянкяранскую.

Восемь человек, по последним данным, в воскресенье погибли в ДТП с микроавтобусом, который перевозил местных туристов на юге Азербайджана.

Согласно министерству внутренних дел (МВД) страны, трагический инцидент произошел на 45-м километре автодороги Лерик-Лянкяран, в селе Гюнешли Лерикского района.

В ведомстве отметили, что причиной ДТП, по предварительным данным, стала потеря водителем управления транспортным средством, после чего микроавтобус врезался в бетонные ограждения на обочине дороги.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИНЦИДЕНТ, ДТП


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