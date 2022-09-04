В Кремле пообещали серьезный ответ на введение ЕС визовых ограничений для россиян

В Кремле назвали беспрецедентной ситуацию, связанную с возможным введением ограничений на выдачу шенгенских виз россиянам, в случае их принятия последуют серьезные ответные меры, которые могут быть как симметричные, так и асимметричные.
"Это беспрецедентно, это, конечно, потребует серьёзных ответных шагов с нашей стороны. Но это, к сожалению, та реальность, в которой мы живём и нам нужно быть твёрдыми, смелыми и идти дальше по тому пути, по которому мы пошли. У нас нет другого выхода", - заявил в интервью авторупрограммы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК)Павлу Зарубинупресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На уточняющий вопрос автора программы, какими могут быть ответные шаги, и будут ли они зеркальными, Песков ответил: "Вы знаете, не обязательно. Они же могут быть асимметричными и симметричными. То, что они будут в таком случае - это 100%. Какие они будут? Ну, можно сказать, что такими: как и насколько это будет соответствовать наших интересам".
Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле в воскресенье своих позиций со стороны ВС Армении на границе
Азербайджан пригласят на неформальный саммит ЕС в Праге - СМИ
Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций со стороны ВС Армении на границе
В ЕС выразили надежду на соблюдение РФ обязательств по поставкам энергоносителей
В Siemens выразили готовность устранить неисправности турбин «Северного потока», но ремонт проводить негде
Решение о строительстве Транскаспийского газопровода должен принимать Туркменистан, Азербайджан поддержит проект в качестве транзитной страны - Алиев
Врачи оценили состояние семерых пострадавших в ДТП на юге Азербайджана как тяжелое
Ферстаппен выиграл Гран-при Нидерландов «Формулы-1»
В МВД назвали предварительную причину ДТП на юге Азербайджана, унесшего жизнь восьми человек
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит свыше 800 тыс. манатов на асфальтирование улиц и площадей города
ИВ Гусара направит свыше 300 тыс. манатов на ремонт городских дорог
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Red Hearts собрал около 200 кг использованных батареек
Prokon заключил новый контракт на техническое обслуживание и ремонтные работы в Турции
Azer Turk Bank запустил новую кампанию по потребительским кредитам
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ