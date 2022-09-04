В Кремле пообещали серьезный ответ на введение ЕС визовых ограничений для россиян

В Кремле назвали беспрецедентной ситуацию, связанную с возможным введением ограничений на выдачу шенгенских виз россиянам, в случае их принятия последуют серьезные ответные меры, которые могут быть как симметричные, так и асимметричные.

"Это беспрецедентно, это, конечно, потребует серьёзных ответных шагов с нашей стороны. Но это, к сожалению, та реальность, в которой мы живём и нам нужно быть твёрдыми, смелыми и идти дальше по тому пути, по которому мы пошли. У нас нет другого выхода", - заявил в интервью авторупрограммы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК)Павлу Зарубинупресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На уточняющий вопрос автора программы, какими могут быть ответные шаги, и будут ли они зеркальными, Песков ответил: "Вы знаете, не обязательно. Они же могут быть асимметричными и симметричными. То, что они будут в таком случае - это 100%. Какие они будут? Ну, можно сказать, что такими: как и насколько это будет соответствовать наших интересам".