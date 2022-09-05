Новак заявил о нарушении условий контракта по ремонту оборудования «Северного потока»

Условия контракта по ремонту и транспортировке нагнетательного оборудования "Северного потока" были нарушены: чтобы оборудование продолжило работать компания Siemens Energy должна исполнить условия контракта на обслуживание турбин, заявил в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК) Павлу Зарубину вице-премьер РФ Александр Новак.

Новак опроверг трактовки, что российская сторона целенаправленно отказывается принимать турбину СП1 чтобы ограничить поставки: "Это перекладывание с больной головы на здоровую".

"Сейчас вся проблема лежит именно на той стороне. Потому что нарушены полностью все условия контракта по ремонту, нарушены условия по транспортировке этого оборудования. Кроме того, введены были санкции, как со стороны Канады, так и со стороны Евросоюза на соответствующее оборудование, поэтому им нужно привести в соответствие с контрактными условиями, для того чтобы это оборудование действительно продолжало работать", - заявил российский вице-премьер.

На компрессорной станции (КС) "Портовая", откуда газ направляется в "Северный поток" установлены двигатели Rolls-Royce, газотурбинный бизнес которой перешел к Siemens. С декабря 2021 года двигатель Siemens (N073) проходил регулярный капитальный ремонт на заводе в Монреале и должен был вернуться на КС в мае. Двигатель задержался в Канаде из-за веденных против "Газпрома" санкций.

По просьбе Германии Канада выдала разрешения на вывоз турбин со своей территории, но они не соответствуют контракту "Газпрома" с Siemens. Разрешение выдано компании Siemens Energy Canada Limited, с которой у "Газпрома" нет контрактных отношений. Двигатель был направлен из Канады не в Россию, а в Германию. Если он после ФРГ будет доставлен в РФ - это может трактоваться как нарушение канадских санкций. Оказавшись в Европе, двигатель попал под санкции ЕС - регламент ЕС 833/2014 запрещает поставку в РФ газотурбинных двигателей.

Единственный рабочий двигатель СП1 был остановлен 31 августа для регулярного технического обслуживания. В ходе инспекции обнаружилась утечка масла, и Ростехнадзор запретил дальнейшую эксплуатацию газопровода до устранения "выявленных грубейших нарушений.