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Премьер Венгрии Орбан не передавал послания президенту РФ Путину - Песков

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не передавал послания президента РФ Владимиру Путину в ходе своего визита в Россию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, не передавал", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Орбан приехал в Москву в минувшую субботу, чтобы проститься с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым.

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Тэги: РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, ПОСЛАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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