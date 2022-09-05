Премьер Венгрии Орбан не передавал послания президенту РФ Путину - Песков

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не передавал послания президента РФ Владимиру Путину в ходе своего визита в Россию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Нет, не передавал", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Орбан приехал в Москву в минувшую субботу, чтобы проститься с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым.

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