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Дальнее зарубежье 05.09.2022 09:24

В результате крушения самолета в США один человек погиб, восемь пропали без вести

Один человек погиб и восемь человек числятся пропавшими без вести после крушения гидросамолета, сообщила береговая охрана США.

Как следует из сообщения охраны в твиттере, самолет рухнул в океан, вылетев с острова Сан-Хуан. Он направлялся в международный аэропорт Сиэтла. На борту находилось девять человек, включая одного ребенка.

В ходе поисково-спасательных работ было найдено тело одного человека, еще восемь числятся пропавшими без вести.

О причинах крушения пока не сообщается.

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Тэги: США, САМОЛЕТ, КРУШЕНИЕ, ГИБЕЛЬ


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