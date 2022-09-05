В результате крушения самолета в США один человек погиб, восемь пропали без вести

Один человек погиб и восемь человек числятся пропавшими без вести после крушения гидросамолета, сообщила береговая охрана США.

Как следует из сообщения охраны в твиттере, самолет рухнул в океан, вылетев с острова Сан-Хуан. Он направлялся в международный аэропорт Сиэтла. На борту находилось девять человек, включая одного ребенка.

В ходе поисково-спасательных работ было найдено тело одного человека, еще восемь числятся пропавшими без вести.

О причинах крушения пока не сообщается.