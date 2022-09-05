Манат подорожал к евро и рублю, стабилен к лире и доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 5 сентября сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 5 сентября ЦБА установил на уровне 1.6833 маната/1EUR (2 сентября - 1.6948 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 5 сентября установил на уровне 0.0282 маната/1RUB (2 сентября - 0.0284 манат/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 5 сентября ЦБА сохранил на уровне 0.0933 манат/1TRY.